Coppola: “Un sogno giocare in A con la squadra della mia città. Arnautovic, che attaccante…”

Il primo punto della stagione: che partita è stata? "Una gara preparata bene, siamo stati concentrati, con l'atteggiamento giusto dal primo minuto. Il Bologna è un'ottima squadra, ha fatto una buona partita, il punto è giusto e forse meritavamo qualcosa in più. Siamo sulla strada giusta".

Quanto sei soddisfatto della tua partita? "Sono soddisfatto e felice. Ringrazio il mister per la fiducia, spero di avere più minutaggio possibile. Mi impegno sempre, oggi penso di aver fatto una buona partita nonostante qualche sbavatura. Si può sempre migliorare".

Un esordio stagionale difficile, in marcatura su Arnautovic... "Sì, è un ottimo attaccante, di esperienza, si vede da come protegge la palla e come lega il gioco. Insieme ai compagni di reparto però lo abbiamo contenuto, facendogli fare il meno possibile".