Coppola: “Verona, mi dispiace, ma non si possono sempre fare i miracoli”

Diego Coppola, ex gialloblù, passato in estate dal Verona al Brighton (ora è in prestito al Paris FC), ha parlato con www.gianlucadimarzio.com.

Il difensore, convocato per i playoff per la qualificazione ai Mondiali dell'Italia, si è espresso anche su quanto avvenuto nella stagione dell'Hellas. Ha detto: "“Mi dispiace sicuramente per il Verona, però per come lavora la società è difficile salvarsi ogni anno perché, appunto, i giocatori arrivano e vanno via. Abbiamo fatto miracoli negli ultimi 2-3 anni, però i miracoli non accadono ogni anno.”