Diego Coppola, ex gialloblù, passato in estate dal Verona al Brighton (ora è in prestito al Paris FC), ha parlato con www.gianlucadimarzio.com.
hellas1903 news Coppola: “Verona, mi dispiace, ma non si possono sempre fare i miracoli”
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Coppola: “Verona, mi dispiace, ma non si possono sempre fare i miracoli”
L'ex difensore dell'Hellas: "Ogni anno cambiano i giocatori, così è difficile"
Il difensore, convocato per i playoff per la qualificazione ai Mondiali dell'Italia, si è espresso anche su quanto avvenuto nella stagione dell'Hellas. Ha detto: "“Mi dispiace sicuramente per il Verona, però per come lavora la società è difficile salvarsi ogni anno perché, appunto, i giocatori arrivano e vanno via. Abbiamo fatto miracoli negli ultimi 2-3 anni, però i miracoli non accadono ogni anno.”
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