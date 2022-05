Corrent, ipotesi Mantova per la prossima stagione

Il tecnico della Primavera dell'Hellas potrebbe passare in C nel club lombardo di Maurizio Setti

Secondo La Gazzetta di Mantova, se il club lombardo di Maurizio Setti non dovesse confermare Maurizio Lauro, la cui posizione è al vaglio, in pole position per la panchina c'è l'ex gialloblù, che passerebbe dunque tra i professionisti come primo allenatore dopo l'esperienza come vice di Fabio Pecchia nel Verona dal 2016 al 2018.