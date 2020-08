Si apre stasera la finale dei playoff di Serie B.

Alle 21.15, lo Spezia diretto da Vincenzo Italiano affronta in trasferta il Frosinone di Alessandro Nesta.

C’è l’ultimo biglietto per la promozione in A da cogliere e oggi è in programma la gara d’andata. Il ritorno si disputerà a La Spezia giovedì.

I liguri hanno il vantaggio del miglior piazzamento in classifica. Con due pareggi, quindi, salirebbe in Serie A.