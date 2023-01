Corsa salvezza, la Sampdoria: “Torti arbitrali contro di noi, ora basta”

Il presidente del club blucerchiato, Marco Lanna, intervenuto sui canali ufficiali della società, commenta: "C'è tanta rabbia e tanta amarezza, come con Napoli e Sassuolo abbiamo visto una squadra viva che ha voglia di lottare. Poi pareggi alla fine e ti annullano per un fallo di mano che non c'è, anzi c'è rigore... E' l'ennesima decisione arbitrale che ci penalizza. Non abbiamo mai protestato per scelta, lo abbiamo fatto sempre per vie ufficiali e basta. Ora rabbia e tensione ci sono e portano ad un richiamo pubblico, la Sampdoria non merita di essere trattata in questa maniera. E' giusto che qualcuno faccia delle riflessioni, sono tanti i torti da inizio anno che abbiamo subito. Obiettivamente con l'Empoli è abbastanza chiara la situazione".