Cosa ci ha detto Verona-Genoa

Appunti sparsi dopo la sconfitta interna coi rossoblù

Andrea Spiazzi Direttore 8 aprile 2024 (modifica il 8 aprile 2024 | 20:56)

Folorunsho è imprescindibile e la sua assenza è stata determinate. L'attacco febbrile ha privato il Verona di un pilastro della squadra che con l'agonismo e la presenza in tutte le zone di campo a duellare fino all'ultimo respiro rende indispensabile il suo contributo per la lotta salvezza. Tornerà dal primo minuto a Bergamo. Sarà fondamentale in questo finale, va tenuto in una teca a temperatura controllata.

Attaccante. A gennaio si è andati a prendere, cercando in mezzo mondo, qualche attaccante che potesse vedere la porta quando c'era in casa sotto naftalina. "Deve sentirsi al centro del progetto per dare il meglio" ha spiegato Baroni. FedericomitragliettaBonazzoli sarà anche un po' viziatello, avrà bisogno di qualche coccola in più, ma la porta la conosce. Chi parte titolare ora considerando che ci sono anche Swiderski, Henry e soprattutto Noslin che il meglio lo ha fatto vedere da centravanti? La risposta va da sé, chi segna ha sempre ragione, a chi subentra il compito, possibilmente, di fare ancora meglio.

Difesa. Il vuoto lasciato da Hien è stato colmato anche troppo bene in varie occasioni, ma la coperta è corta. Assente Magnani, il migliore del momento, Coppola e Dawidowicz hanno palesato difficoltà e buchi. Per quanto riguarda gli esterni Centonze non sembra Cafu e fa quel che può, a sinistra Cabal sta facendo bene e bene fa Baroni a confermarlo, Vinagre può attendere.

Ritmo. Già lo diceva Juric, se il Verona non va sempre a mille può perdere contro chiunque. Figuriamoci questo Verona costruito a metà, smontato e ricostruito come un Lego se non lo deve fare. Col Genoa si è andati a corrente alternata e questo non può essere per i gialloblù, chiamati sempre ad andare oltre i propri limiti e le proprie energie.

Calendario. Hanno vinto Empoli e Cagliari, le altre sotto si sono mosse tutte tranne Lecce che però ha 29 punti e Salernitana che solo matematicamente non è già in B. Tuttavia il calendario rimane ancora favorevole al Verona, che però non dovrà più sbagliare, specie in casa, le partite alla sua portata.

