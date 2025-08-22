Cosic: “Verona grande punto di partenza per Aircash”

Il dirigente del nuovo sponsor dell'Hellas: "Stessa passione del club, verrò spesso allo stadio"

Redazione Hellas1903 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 19:15)

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, nella sede del Club gialloblù in via Olanda, la presentazione ufficiale del nuovo Main Partner dell'Hellas Verona, Aircash. Alla conferenza sono intervenuti il Presidente Esecutivo del Club, Italo Zanzi, e il CEO della multinazionale croata, Hrvoje Ćosić.

"Buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi. A nome del Club sono orgoglioso e molto felice di presentarvi il nostro nuovo Main Partner Aircash, che sarà sulle nostre maglie per tutta questa stagione. Aircash è una multinazionale fintech croata che offre molti servizi finanziari e un modo innovativo per digitalizzare il contante e utilizzarlo online. Parliamo di una multinazionale con più di un milione di utenti attivi in Europa e che in Italia crescerà molto. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per il nostro Club, che si affianca a una realtà dinamica e innovativa. Aircash condivide come noi i valori di passione, identità e visione per il futuro e sono sicuro che potrà essere apprezzata dai nostri tifosi e da tutta la comunità veronese. Prima di lasciare la parola la parola al CEO Hrvoje Ćosić, ci tengo a ringraziare lui e tutto il board di Aircash per aver scelto l’Hellas Verona". Queste le dichiarazioni del Presidente Esecutivo, Italo Zanzi.

Queste invece le parole di Hrvoje Ćosić, CEO di Aircash: "È un piacere per me essere qui, ringrazio il Presidente per avermi invitato oggi e a tutti voi. Sono molto felice di potervi raccontare chi siamo e dei piani che abbiamo a Verona. Noi siamo una compagnia che si occupa del mondo della finanza, con base in Croazia. Siamo un istituto di moneta elettronica riconosciuto in tutta Europa, agiamo e pensiamo come europei. Il nostro business è quello dei pagamenti digitali in modo semplice, sicuro ed economico. Offriamo servizi di trasferimento di denaro e siamo partner di Mastercard, con cui cooperiamo. Siamo un ecosistema complesso utilizzabile in varie situazioni: per pagare eventi, concerti, eventi sportivi, ma anche bollette, e abbonamenti dei trasporti. Siamo molto felici di poter dare il via a questa collaborazione".

"Pensiamo a questa collaborazione come uno step importante per noi, grande passo in avanti; quello italiano è un mercato importante per noi, vogliamo investire nel futuro e qui c'è grande potenziale. Verona è un ottimo punto di partenza per noi, vogliamo partire da qui, punto di entrata fondamentale da cui diffondere servizi per raggiungere i nostri tifosi e poi tutti gli italiani. Verona è inoltre molto vicina alla Croazia, e voglio dirvi che sarò qui anche per la partita con la Cremonese. Sono sicuro che avremo ottima opportunità per lavorare e dare svolta alla nostra attività".

"Ci piace e condividiamo la visione e la passione del Club, e sono sicuro che abbiamo lo stesso DNA per l'innovazione, per la produzione di nuove tecnologie, e un nuovo servizio per i nostri tifosi. Non siamo solo una company finanziaria ma anche tecnologica, questo lato può portare l'innovazione. Volgiamo costruire un nuovo ecostistema vantaggioso per le persone, che possano pagare più semplicemente i biglietti, le bevande, aiutando i bisogni dei tifosi. Siamo aperti per ascoltare anche le vostre proposte per realizzare il miglior prodotto. Investiremo nel marketing, nei servizi, perché crediamo in un futuro brillante per tutti noi".

Quale sarà l'impegno di Aircash nel Verona? Qual è l'entità della sponsorizzazione? "Come in ogni affare i numeri e i dettagli sono riservati. Penso che condividiamo anche la stessa passione per il calcio con il Club: veniamo da un Paese molto appassionato di calcio, è lo sport più seguito in Croazia. Abbiamo la stessa voglia di innovazione, e vogliamo avere lo stesso risultato per la Croazia".

Come siete arrivati a Verona? "La relazione è arrivata tramite un'agenzia internazionale, che ci ha supportati in questa partnership, la trattativa è stata molto veloce e positiva. Sono stati collaborativi e in poche ore abbiamo chiuso tutto. Siamo vicini a Verona, possiamo venire anche in macchina. Perché Verona? È una bella città, dove si può trovare buon cibo, la cultura, l'opera, ma soprattutto il calcio. Tutti questi elementi mi fanno pensare che Verona sia un importante punto di partenza per noi, sono curioso e anche eccitato all'idea di cosa potremo fare insieme in futuro. Abbiamo parlato anche prima di questa conferenza su come coinvolgere i fan, portare valore al Club, portare nuova energia. L'energia che conta è sicuramente quella in campo, ma anche in tutto ciò che sta fuori dal campo per avere successo".

Nel progetto futuro c'è la possibilità di affiancare Presidio Investors anche come investitore? "Siamo felici al momento di essere uno sponsor dell'Hellas Verona, per altre cose vedremo in futuro".

Quali sono le vostre idee? "Credo fortemente nell'essere presente. Verrò personalmente alla prima partita in casa e anche durante la stagione. Teniamo molto a ciò che succede prima della partita: vedere come i tifosi vengono allo stadio, che mobilità utilizzano, come partecipano al matchday. So che i tifosi sono molto appassionati, ma voglio sentirlo di persona venendo allo stadio e conoscerli ancora di più. Come Aircash siamo un'app mobile per i pagamenti, il nostro limite è l'universo perché tutto è possibile. Abbiamo iniziato nell'Europa centrale, con dei servizi per gli spostamenti, pagamenti nei ristoranti, vogliamo prestare questi servizi ai fan per portarli allo stadio. Ad esempio creare un biglietto unico per tutta l'esperienza del matchday, per aumentare anche la credibilità del Club e la nostra come innovatori. Possiamo farlo noi come business e lo può fare il Club sul campo. Ora stiamo iniziando a conoscerci, nel prossimo futuro vedremo i risultati tangibili".

Abbiamo visto lo sponsor di colore rosso sulla maglia gialla. È stata una scelta di politica aziendale? "Il brand di Aircash ha nel rosso e nel bianco i suoi colori, quindi è giusto che sia rimasto così, come fanno tutte le aziende. Per noi la cosa più importante è avere un brand unico nel front maglia. Il risultato finale è coerente con il rispetto del brand".

fonte: hellasverona.it