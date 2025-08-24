Cremonese, Bonazzoli e altri 3 ex Verona nell’impresa di San Siro

In campo nel 2-1 dei grigiorossi vecchie e recenti conoscenze dell'Hellas

Nell'impresa storica della Cremonese a San Siro c'è la firma di 4 ex Verona. Federico Bonazzoli , autore del 2-1 con una mirabile rovesciata, è stato il protagonista assoluto con il gesto straordinario che ha regalato per la prima volta i tre punti al club lombardo a Milano.

Dal primo minuto in campo c'erano anche Matteo Bianchetti, capitano e bandiera della Cremonese dove gioca dal 2019 quando vi si trasferì dopo 4 anni all'Hellas, e Filippo Terracciano, passato quest'anno in grigiorosso proprio dal Milan. A dare manforte nel finale è entrato anche Federico Ceccherini, nel Verona dal 2020 al 2023.