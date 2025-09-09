La Cremonese ritrova Federico Bonazzoli per la partita con il Verona.
Cremonese, con il Verona torna Bonazzoli
L'attaccante, ex gialloblù, rientrerà nella gara del Bentegodi
L'attaccante, decisivo con la spettacolare rete in rovesciata che ha dato ai grigiorossi la vittoria a San Siro con il Milan, non era a disposizione di Davide Nicola per la gara con il Sassuolo.
Bonazzoli ci sarà al Bentegodi. Per lui è una partita da ex: in gialloblù, nella stagione 2023-2024, 24 presenze e 3 gol.
