Cremonese, con il Verona torna Bonazzoli

L'attaccante, decisivo con la spettacolare rete in rovesciata che ha dato ai grigiorossi la vittoria a San Siro con il Milan, non era a disposizione di Davide Nicola per la gara con il Sassuolo.

Bonazzoli ci sarà al Bentegodi. Per lui è una partita da ex: in gialloblù, nella stagione 2023-2024, 24 presenze e 3 gol.