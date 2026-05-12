Sarà la Cremonese o il Lecce a retrocedere assieme a Verona e Pisa? Ci sono due gare, poi arriverà il verdetto. Il Lecce, che ha 32 punti sarà a Reggio Emilia col Sassuolo, poi incontrerà il Genoa in casa all'ultima. Un punto sotto, la Cremonese affronterà l'Udinese in Friuli per poi chiudere col Como in casa.

Il punto in più e la difficile ultima sfida della squadra di Giampaolo con il Como darebbe favorita la squadra allenata da Di Francesco per la permanenza in A, ma, come sempre, le soprese possono essere dietro l'angolo, specie all'ultima giornata. In caso di parità ci sarà lo spareggio salvezza.

In tutto ciò il Verona osserva. Qualunque delle due cada in B rappresenterebbe comunque una rivale nella prossima stagione per la promozione.