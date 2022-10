Crisi Hellas, Vignola: “Manca qualità, tutti devono dare di più”

Osserva Vignola: “Dico che i mezzi per arrivare alla salvezza ci sono, ma che ci siano dei limiti, questo è fuor di dubbio. Negli ultimi anni abbiamo visto l’Hellas fare un calcio diverso, propositivo. Non è quello che c’è stato in queste prime giornate di campionato. Con l’Udinese ne abbiamo avuto un’altra dimostrazione. D’accordo, il gol del sorpasso è arrivato in pieno recupero, ma il Verona ha sempre sofferto tanto, è stato schiacciato all’indietro. Ogni merito all’Udinese, che è in alto e non per caso, però l’Hellas è stato rinunciatario sul piano dell’atteggiamento. Tutti devono dare di più: l’allenatore, i giocatori, chiunque”.