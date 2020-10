Cristiano Ronaldo sempre positivo, resta in dubbio per il Verona

Il nuovo tampone cui si è sottoposto Cristiano Ronaldo ha dato esito ancora positivo.

Questo quanto risulta, sulla base della notizia pubblicata dalla stampa portoghese e confermata in queste ore.

CR7 quindi non ci sarà con l’Hellas, domenica, nella partita tra la Juventus e i gialloblù all’Allianz Stadium. Domani, tuttavia, il fuoriclasse, come tutti i giocatori bianconeri e lo staff, effettuerà un nuovo test, come da protocollo, con il tampone a 48 ore della gara. Se si sarà negativizzato potrà essere disponibile.