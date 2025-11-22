Carlos Cuesta ha presentato in conferenza stampa la trasferta del Parma a Verona. Di seguito alcune delle dichiarazioni dell'allenatore spagnolo.
Cuesta: “Col Verona sarà dura, per noi è il momento di essere al massimo”
Il tecnico del Parma: "Vogliamo consolidare sul campo quello che vediamo tutti i giorni, abbiamo lavorato tanto".
"Come si affronta il Verona? Dobbiamo leggere i momenti della partita, leggere i loro attacchi diretti, capire come vincere i duelli e le seconde palle. Dobbiamo fare la partita che ci conviene di più per fare i punti che vogliamo.
Per me è il momento di consolidare in campo quello che vediamo sempre. Sentiamo di essere una squadra che può competere contro chiunque e questo è il momento di essere al massimo. Dobbiamo farlo da domani.
Abbiamo lavorato tanto, con qualità. La squadra è in crescita. Domani sarà dura. Dovremo stare concentrati ed essere precisi e lucidi per portare la partita dove vogliamo noi. In porta Corvi o Rinaldi? Lo vedremo domani".
