Carlos Cuesta presenta in conferenza stampa la sfida tra Parma e Verona in programma domani 15 febbraio alle 15 al Tardini.
gazzanet
Cuesta: “Col Verona sarà una gara difficile, dobbiamo essere lucidi ed equilibrati”
"Il Verona - dice il tecnico dei crociati - è una squadra aggressiva, difficile da battere. Hanno giocatori di qualità davanti, cercano sempre di attaccare. Dobbiamo fare il nostro meglio, sfruttando i nostri punti di forza.
Vogliamo avere fiducia ed equilibrio. Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza della partita e dobbiamo affrontarla con umiltà. Sarà una gara tosta e difficile. Dovremo essere la miglior versione di noi stessi, andando su ogni palla con intensità. Avremo bisogno di tutti.
Siamo consapevoli di dover migliorare in alcuni aspetti, soprattutto in attacco. Dobbiamo essere equilibrati e dobbiamo mantenere i nostri punti di forza. Cercheremo il nostro sviluppo per portare la gara dove vogliamo. Dobbiamo essere lucidi per sapere cosa fare in ogni momento per portare a casa il risultato.
Sappiamo quanto vale la partita di domani e che va affrontata con maturità. Dobbiamo dare il nostro meglio, sarà difficile e noi dobbiamo essere noi stessi. Vogliamo restare in Serie A e tutto ciò che facciamo è legato al raggiungimento dell'obiettivo".
