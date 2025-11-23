Carlos Cuesta commenta la vittoria per 2-1 del Parma col Verona in conferenza stampa.
Cuesta: “La vittoria è meritata, abbiamo fatto un’ottima gara”
L'allenatore del Parma: "Siamo rimasti concentrati, è un nostro punto di forza"
"Per aumentare la probabilità di vincere vogliamo giocare bene - ha detto il tecnico spagnolo - difendendo bene, rimanendo compatti, gestendo le seconde palle e anche il possesso, quando hai tu la palla. Abbiamo fatto un'ottima gara, molto seria, concentrati. Questo è uno dei punti di forza della nostra squadra. Abbiamo fatto bene anche davanti visto che abbiamo tirato molto, la vittoria è meritata, anche se dobbiamo migliorare tante cose"
