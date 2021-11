“Cuore Gialloblù”, Simeone in testa

L'attaccante al comando nelle classifica del premio riservato al miglior giocatore dell'Hellas

Contro il Napoli Simeone - alla nona rete nelle ultime sette partite di campionato - è stato eletto per la quarta volta in stagione vincitore di giornata del Cuore Gialloblù , staccando così di un punto Barak e issandosi per la prima volta in vetta alla classifica generale con 14 punti.

In seconda e terza posizione si sono classificati invece, rispettivamente, lo stesso Antonin Barak e Adrien Tameze. Il numero 7 gialloblù - al settimo podio in stagione ed ora al secondo posto nella classifica generale - è stato protagonista di un'altra ottima gara nella quale, oltre ad aver realizzato il bellissimo e decisivo assist per Simeone - quando con una magia sulla fascia destra, ha saltato di netto Mario Rui ed ha servito il 'Cholito' con un passaggio perfetto - si è rivelato anche come il calciatore del Verona ad aver effettuato più tiri in assoluto (3).