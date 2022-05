“Cuore Gialloblù”, Tameze in testa

Il centrocampista votato come miglior giocatore dell'Hellas col Milan, ora è in cima alla classifica

Il centrocampista francese è stato uno dei protagonisti della sfida del 'Bentegodi' contro i rossoneri, match valido per la 36a giornata della Serie A TIM 2021/22. Tameze è stato infatti autore dell'ennesima prova di grande carattere della sua stagione, distinguendosi tra i suoi come il miglior gialloblù per passaggi positivi effettuati (37) - alla pari di Caprari - e per palloni intercettati (4). Con questo successo - il sesto in stagione - il numero 61 gialloblù si è portato a quota 36 punti, conquistando così il primo posto della classificagenerale, superando Gianluca Caprari di due lunghezze a una giornata dalla fine di questa edizione.