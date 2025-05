“Cuore Gialloblù”, vince Duda: è il miglior giocatore del Verona 2024-2025

Il centrocampista slovacco ha conquistato il primo posto in classifica grazie a sei vittorie di tappa, per un totale di 27 punti stagionali. Un successo conquistato al termine di una grande rimonta su Suslov, che ha visto il numero 33 ottenere ben dieci punti solamente nelle ultime sei giornate. Durante questa stagione, Duda ha messo a segno un gol - la splendida punizione dalla distanza contro l’Udinese che ha portato anche alla vittoria - e tre assist: per Mosquera contro il Napoli, per Magnani contro la Roma, e per Serdar nella decisiva sfida salvezza contro l’Empoli.