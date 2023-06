Curiosità e statistiche su tutte le squadre italiane che hanno vinto lo Scudetto

Il primo campionato italiano fu disputato nel 1898 e prevedeva una formula strutturata come un torneo a due gironi, soltanto nel 1929 iniziò l’attuale girone unico. Fino al 1994 per ogni vittoria venivano attribuiti 2 punti, dalla stagione 1994 – 1995 ogni vittoria vale tre punti.

Oggi è molto più semplice reperire notizie, statistiche quote e record all time, grazie ai siti di scommesse online che contengono tutti i dati delle squadre di Serie A e anche degli altri campionati, oltre ai tornei internazionali. Su questa tipologia di piattaforme è possibile scoprire i palmares completi e tutte le quote statistiche aggiornate in tempo reale.