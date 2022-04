Da Genova in 2500, ma al Bentegodi tanti gialloblù nonostante la Sud chiusa. I numeri

Pubblico numeroso per la gara di domani tra Verona e Genoa. Cancelli aperti alle 16.30

Non sarà da meno la risposta del pubblico dell'Hellas. Nonostante la chiusura della Curva Sud sono stati infatti acquistati in totale finora circa 9 mila biglietti, numero al quale vanno aggiunti i 4.600 abbonati non di curva.