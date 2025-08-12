"Il Verona mostra un concreto interesse per lo svedese Elliot Stroud, 23 anni, che è inseguito anche da club in Francia e nella Championship inglese. In caso di trasferimento, il Mjällby AIF chiede circa 22 milioni di corone (2 milioni di euro) e il prestito per il resto della stagione".
Dalla Svezia: Verona su Elliot Stroud
L'esterno sinistro nel mirino dell'Hellas
Questa la notizia che arriva da siti specializzati in calciomercato della Svezia. Stroud è un esterno di sinistra (anche centrocampista) che nel 2025 nel Mjällby ha giocato 18 partite con 5 gol e 5 assist. Su Stroud c'è l'interesse anche del Pisa.
