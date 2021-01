D’Amico: “Mercato complicato ma abbiamo bisogno di rinforzarci”

Tony D’Amico ha parlato a Sky riguardo al calciomercato del Verona.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Hellas Verona. “Siamo in un mercato complicato, difficile un po’ per tutti. Abbiamo bisogno di rinforzare la rosa anche per le tante assenze che dall’inizio dell’anno ci stanno numericamente mandando in difficoltà. Anche oggi abbiamo delle defezioni, soprattutto in mezzo al campo. Stiamo lavorando, anche se non è semplice, per raggiungere degli obbiettivi da qui alla fine delle compravendite”.