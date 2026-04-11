Roberto D'Aversa commenta in conferenza stampa la vittoria del Torino sul Verona.
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D’Aversa: “Col Verona solo un incontro, poi hanno fatto risultati. Oggi siamo stati bravi”
"Nel primo tempo la squadra era contratta - dice l'allenatore dei granata - forse l'ho caricata troppo io perché era troppo importante. Nella ripresa siamo andati meglio contro un Verona all'ultima spiaggia. Era una giornata molto calda, abbiamo sofferto nel finale perché quando ci hanno annullato il gol di Adams abbiamo subito il contraccolpo, ma siamo stati bravi nella gestione. La salvezza non è matematica, ma sapevamo che con una vittoria avremmo messo da parte il primo obiettivo.
Contattato a gennaio dal Verona per la sostituzione di Zanetti, alla domanda di spiegare il suo rifiuto D'Aversa risponde: "Non c'è stato assolutamente nulla. Quando c'è stato un incontro, il Verona ha poi fatto risultati (riferendosi evidentemente alla settimana dopo la sconfitta del Verona a Genova del 29 novembre e prima delle vittorie con Atalanta e Fiorentina), non c'è stato un declino. Mi dispiace per il Verona che è un club importante, mi auguro che se dovesse finire male possa tornare subito in A: ha una storia per essere nella massima serie".
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