D’Aversa: “Col Verona solo un incontro, poi hanno fatto risultati. Oggi siamo stati bravi”

"Nel primo tempo la squadra era contratta - dice l'allenatore dei granata - forse l'ho caricata troppo io perché era troppo importante. Nella ripresa siamo andati meglio contro un Verona all'ultima spiaggia. Era una giornata molto calda, abbiamo sofferto nel finale perché quando ci hanno annullato il gol di Adams abbiamo subito il contraccolpo, ma siamo stati bravi nella gestione. La salvezza non è matematica, ma sapevamo che con una vittoria avremmo messo da parte il primo obiettivo.