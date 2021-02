D’Aversa: “Il primo gol ce lo siamo fatti da soli”

Al termine della partita in casa del Verona, Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa. Queste alcune dichiarazioni del tecnico del Parma: “Era importante un risultato positivo. Eravamo partiti bene, poi la posizione di...

Al termine della partita in casa del Verona, Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa.

Queste alcune dichiarazioni del tecnico del Parma: "Era importante un risultato positivo. Eravamo partiti bene, poi la posizione di classifica non ci fa interpretare bene le gare. Il primo gol ce lo siamo fatti da soli, questo ci deve far riflettere, perché bisogna fare di tutto per portare a casa il risultato. Questo non lo stiamo facendo.