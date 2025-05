D’Aversa: “Niente calcoli, vinciamo questa partita”

Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, ha parlato in vista della gara con il Verona, al via domani alle 20.45 allo stadio Castellani.

Queste le sue dichiarazioni, riportate dal www.tuttomercatoweb.com: "Non dobbiamo pensare a fare calcoli e a cosa faranno le altre sugli altri campi. Noi dobbiamo buttare tutte le energie sulla partita, la mentalità deve essere quella di fare bene solo per noi stessi. Sappiamo che il Verona ha due risultati. Dobbiamo giocare con calma, personalità, senza concedere nulla. Contro il Monza abbiamo sbandato per 10 minuti dopo il gol loro, siamo stati bravi a recuperare e a riprenderci".