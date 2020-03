Scarpe, maglietta e pantaloncini per #aiutiAMOverona. Pawel Dawidowicz, in un social video annuncia di partecipare alla raccolta fondi per la sanità scaligera mettendo all’asta la sua divisa presso l’Hellas Store. La maglia del difensore polacco è quella del suo primo gol in Verona-Lecce.

L’Hellas Verona ha aderito all’iniziativa, e il presidente Setti ha donato 30 mila euro dell’azienda di famiglia.