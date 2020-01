Dawidowicz: “Finalmente il gol. Ora restiamo concentrati per il Milan”

Grande protagonista con gol in Verona-Lecce, Pawel Dawidowicz commenta nel dopogara la vittoria coi salentini: “Sono contento di aver vinto questa partita. Il gol? Finalmente. In allenamento lavoriamo anche sui calci da fermo. Sono riuscito a prendere il tempo all’avversario. Lo dedico alla mia ragazza. Dopo che ho segnato ho pensato a non rilassarmi ma a rimanere concentrato. Se mi aspettavo di giocare dall’inizio? Sì durante la settimana ho saputo e ho cercato di farmi trovare pronto. Dobbiamo pensare alla prossima gara dove incontreremo il Milan, e stare pronti”