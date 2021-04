Dawidowicz: “Serve più attenzione nei minuti finali”

Il difensore: "Non molliamo niente, vogliamo vincere ancora"

Così il difensore polacco: "Se siamo soddisfatti della prestazione nonostante il gol nel finale? È un peccato per il gol subito all'ultimo minuto, avremmo potuto fare ancora meglio nella gestione della fase conclusiva della partita, ma è stata comunque una gara 'giusta' da parte nostra. Abbiamo tenuto benissimo il campo senza mai rinunciare a proporci in avanti. Gara molto combattuta contro grandi attaccanti? Abbiamo preparato bene questa partita soprattutto dal punto di vista difensivo perché sapevamo che Immobile e Caicedo avrebbero potuto crearci delle difficoltà".

Poi: "Le prossime partite? Non vogliamo mollare, vogliamo cercare di vincere ogni gara che giocheremo. Durante la settimana ci alleniamo con questo obiettivo, oggi non ci siamo riusciti ma siamo determinati per le prossime perché siamo consapevoli delle nostre qualità. Le tante possibilità di scelta in difesa? In allenamento lavoriamo tutti con intensità e forza, senza tirarci mai indietro anche nei contrasti. Questo emerge anche durante i novanta minuti di gara e penso sia una nostra bellissima caratteristica".