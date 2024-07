Dawidowicz, è sfida-mercato tra Lazio e Venezia

Sono ore concitate per il mercato dell'Hellas. Dopo l'arrivo ufficiale di Mosquera, le insistenti voci su Harroui e l'addio di Noslin, Dawidowicz potrebbe lasciare i gialloblù. Tra le squadre interessate al centrale polacco ci sono il Venezia (in cerca di giocatori d'esperienza per rimanere in Serie A) e la Lazio, con Baroni che sta tentando di saccheggiare nuovamente la sua ex squadra. A riportarlo è La Nuova di Venezia e Mestre.