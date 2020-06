De Biasi: “Verona eccezionale. Juric, grande lavoro”

Gianni De Biasi, tecnico che, in Italia, ha allenato tra gli altri Torino, Brescia e Udinese, già ct dell’Albania, è stato intervistato dal “Corriere del Veneto”.

Parlando dell’Hellas, ha detto: «Il caso del Verona è un unicum nel panorama italiano. Una squadra che in partenza tutti davano per retrocessa e invece ha fatto qualcosa di eccezionale. È andata oltre ogni immaginazione: si è creato un connubio forte fra squadra e ambiente che ha portato la squadra ai confini dell’Europa. Juric? Ha lavorato con un grande allenatore come Gasperini, ne ha carpito segreti, modo di fare e idee di gioco. Le ha portate a Verona, adattandole alla squadra. Sì, ha fatto qualcosa di eccezionale»