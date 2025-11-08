Di Francesco: “Avremmo meritato di vincere, ci è mancata lucidità”

L'allenatore del Lecce: "Il rigore? A centrocampo sarebbe stato falllo"

Redazione Hellas1903 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 17:51)

Eusebio Di Francesco commenta il pareggio per 0-0 del Lecce col Verona.

"La smania non ci deve penalizzare - dice l'allenatore dei giallorossi - il Lecce ha vinto solo una partita nel 2025 in casa e non deve diventare un aspetto negativo, siamo mancati nella lucidità negli ultimi metri e messo cross che lasciano il tempo che trovano. La squadra ha disputato una bella prestazione, ha messo alle corde il Verona ma dobbiamo attaccare meglio l’area.

Dobbiamo lavorare meglio, oggi è un difetto, domani dovrà essere una grande forza. La squadra ha una grande condizione psicofisica, l’avversario è stato nella metà campo. Serve lucidità, la giustifico nel finale. Se c’è qualcosa che non va posso solo continuare a lavorare con i ragazzi che ho a disposizione. Avremmo meritato la vittoria.

Il rigore? Ha preso sì la palla, ma ha preso tutto con violenza. Camarda ha la caviglia gonfia. A metà campo sarebbe stato fallo. Il difensore sarebbe dovuto essere più cauto ma non focalizziamo la non vittoria solo sul rigore".