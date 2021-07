Di Francesco: “Buone indicazioni. Tommasi? Un fratello””

Il tecnico gialloblù: "Dobbiamo essere più concreti e determinati sottoporta"

"Principalmente ho provato anch'io a conoscere i miei giocatori, in una partita più vera rispetto a quello che possono essere gli allenamenti. Ho avuto tante indicazioni: tante cose da migliorare, ma anche cose positive. Dovevamo essere più determinati, abbiamo concretizzato poco sottoporta, ma per il resto ottime indicazioni".

Al riguardo, Di Francesco dice: "Per me è come un fratello, ho un grande rapporto con lui, perché è sempre stato un esempio per tutti, e personalmente mi ha dato molto come compagno di squadra e ora come amico".