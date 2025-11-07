Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa prima della partita del Lecce col Verona.
Di Francesco: “Il Verona ha raccolto meno di quanto ha prodotto, dovremo essere compatti”
"Non posso abbassare troppo i centrocampisti per contenere l’attacco rapido e bravo del Verona - ha detto l'allenatore dei giallorossi - hanno giocatori interessanti ma non posso basarmi troppo su questo per non togliere equilibri. Noi dobbiamo lavorare da squadra, al di là dei discorsi di reparto. Serve fare un’ottima fase preventiva, abbiamo lavorato così, per non andare in difficoltà contro una squadra che secondo me ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto.
Mantenere gli equilibri nel corso del match è fondamentale in ogni singola fase. Dobbiamo fare un po’ come a Firenze, alternando l’attacco con il restare compatti. Sono convinto che i gol che ci attendiamo arriveranno continuando a giocare così. Dobbiamo restare corti, senza lasciare quei mezzi spazi che possono essere pericolosi".
