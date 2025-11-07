Di Francesco: “Il Verona ha raccolto meno di quanto ha prodotto, dovremo essere compatti”

"Non posso abbassare troppo i centrocampisti per contenere l’attacco rapido e bravo del Verona - ha detto l'allenatore dei giallorossi - hanno giocatori interessanti ma non posso basarmi troppo su questo per non togliere equilibri. Noi dobbiamo lavorare da squadra, al di là dei discorsi di reparto. Serve fare un’ottima fase preventiva, abbiamo lavorato così, per non andare in difficoltà contro una squadra che secondo me ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto.