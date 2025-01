Di Francesco: “Verona forte in contropiede, Tengstedt e Sarr ottimi giocatori”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di lunedì con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Nella ripartenza sono molto pericolosi. Tengstedt e Sarr sono ottimi calciatori e hanno delle valide alternative come Mosquera. Dobbiamo essere bravi nel ripiegare quando vanno alla riconquista".

Il tecnico, inoltre, ha commentato la situazione di mercato che riguarda Joel Pohjanpalo, attaccante di vertice della squadra arancioneroverde che è vicino al passaggio al Palermo: "Non voglio entrare troppo in merito, credo valga la professionalità da parte di tutti, ho letto poco o niente, non mi interessa. Il ragazzo mi ha trasmesso il fatto di essere focalizzato sul Verona ed è l'unica cosa che mi interessa. So che rappresenta il Venezia, io ci sono passato da giocatore e so cosa può significare".