Di Gennaro: “Verona fragile, serve chiarezza”

Dice l'ex regista: "Il Verona è fragile. Incassa reti con eccessiva facilità. Era già successo con il Bari, in Coppa Italia. Quella partita era finita 4-1, ma il risultato avrebbe potuto essere ancora più netto. La valutazione è identica per quanto riguarda la gara col Napoli, visto quanto è stato concesso all’avversario. Fatica a reagire. Dal lato mentale non riesce a rispondere, smarrisce la fiducia”.

Osserva Di Gennaro: “A me pare che il Verona attraversi un periodo in cui non c’è piena chiarezza. Si sapeva che ci sarebbe stato un rinnovamento. Cambi direttore sportivo e guida tecnica, il passaggio non è mai semplice. Sono da mettere in conto i rallentamenti, un adattamento. Al tempo stesso, occorre che la linea sia netta”.