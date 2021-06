Di Gennaro: “Verona, la scelta migliore è Italiano”

La bandiera gialloblù: "Stupito dalla decisione di Juric, poteva aprire un ciclo. L'uomo giusto è il tecnico dello Spezia"

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", dice: "Juric via? La sua decisione è stata sorprendente, visto tutto quanto aveva fatto in accordo con la società, che l’ha sempre sostenuto. Non sarà facile ripartire, ma credo che la dirigenza debba agire sapendo che il lavoro di Juric va proseguito con un tecnico dalle idee simili. Vincenzo Italiano è l’uomo giusto per caratteristiche. Resta da capire se andrà via o meno dallo Spezia, mi sembra di capire che sia tutto da vedere. Come Juric, le sue squadre hanno ritmo e corsa, una grossa intensità".