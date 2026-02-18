hellas1903 news Di Gennaro: “Verona, salvezza difficile. Presidio? La cessione di Giovane la dice lunga”

Di Gennaro: “Verona, salvezza difficile. Presidio? La cessione di Giovane la dice lunga”

L'ex numero 10: "Se non riesci a fare risultato anche negli scontri diretti è un problema"
In un'intervista a Tuttomercatoweb Antonio Di Gennaro ha parlato della lotta salvezza che riguarda anche le sue due ex squadre Fiorentina e Verona.

"Hellas all'ultimo posto? Se non riesci a fare risultato anche negli scontri diretti è un problema - dice Di Gennaro - la sconfitta con il Parma è stata pesante, anche in casa non è riuscita a fare risultati. La cessione di Giovane la dice lunga, la proprietà non so che programmi abbia. Una situazione un po' difficile. Il Lecce fa punti, la Fiorentina sta crescendo. E bisogna considerare che la corsa non va fatta su Lecce e Fiorentina, ma piuttosto su chi sta più avanti come Cremonese e Genoa. La salvezza la vedo più difficile per il Verona quest'anno, purtroppo".

