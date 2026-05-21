Antonio Di Gennaro, leggenda del Verona, ha parlato con "Il Messaggero" in vista della partita dell'Hellas con la Roma, in programma domenica al Bentegodi.

Ha detto:“Domenica sarà un risultato scontato? Assolutamente no. La partita col Verona non va sottovalutata perché ha dimostrato di fare gare serie con Juventus, Inter e sarà così anche domenica. Nel corso della stagione ha messo in difficoltà tante big, ha pareggiato col Napoli e ha battuto il Bologna. Nelle ultime giornate ci sono stati risultati non pronosticabili come la sconfitta della Juve contro la Fiorentina. Il Verona se la giocherà senza pensare alla retrocessione arrivata qualche giornata fa”.