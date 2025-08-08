hellas1903 news Difesa, il Verona pensa a Izzo

L'Hellas sull'esperto difensore del Monza
Il Verona sta pensando ad Armando Izzo per la difesa, a riportarlo è Sky.  il difensore napoletano, 33 anni, è reduce dall’esperienza con la maglia del Monza e ha vestito, nel corso della sua carriera, le maglie di Torino, Genoa, Avellino e Triestina.

Il suo contratto col Monza scadrà nel giugno 2026. La difficoltà per l'operazione può essere rappresentata dall'elevato stipendio che percepisce dal club lombardo: 1,7 milioni netti all'anno.

