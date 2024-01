Difesa, il Verona pesca negli USA Ilenic e insiste per Pellegrino

Trattativa per il diciannovenne sloveno, tentativo per il giovane del Milan

Tra i rinforzi necessari per il Verona ci sono quelli in difesa. Sky riporta che per l'Hellas il primo nome è quello di Mitja Ilenic del New York City FC, terzino destro sloveno di diciannove anni già cercato da Sogliano nel gennaio 2023, cresciuto in patria nell'NK Donzale e nel giro dell'Under 21 della Slovenia.