Difesa Verona, per Daniliuc pronto anche il Salisburgo

Col Torino che ha chiuso oggi per il difensore Sebastian Walukiewicz, sono rimaste Verona e Salisburgo le maggiori pretendenti per Flavius Daniliuc , il centrale austriaco della Salernitana.

Il club granata sta trattando Hrustic ma l'operazione sarebbe slegata dall'affare Daniliuc, che costa 5 milioni e l'Hellas vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto. Il club Red Bull, però, potrebbe far valere soldi subito per riportare Daniliuc in patria, dove ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione. Il mercato in Austria chiuderà il 5 settembre.