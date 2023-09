Dionisi: “Non vedevamo l’ora che Berardi rientrasse”

Alessio Dionisi commenta la vittoria del Sassuolo sul Verona in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Non vedevamo l'ora che Berardi rientrasse. Abbiamo deciso di non portarlo a Napoli per averlo al cento per cento di quello che poteva oggi. Nel primo tempo dopo il gol è stato il momento meno positivo, poi nel secondo il risultato ci stava quasi sempre. Dopo l'1-0 è subentrata la paura di vincere, abbiamo preso gol su cross come l'anno scorso, ed è normale che poi ti appoggi sui giocatori che la categoria la conoscono bene, ma il merito è di tutti"