Djuric: “Sconfitta che fa molto male”

L'attaccante: "La pausa ci servirà. Il mio gol? Mi dispiace che non sia servito"

Ha detto l'attaccante, dopo il 2-1 subito col Frosinone."È una sconfitta che fa molto male perché siamo venuti qui per giocarcela e lo abbiamo anche fatto. Abbiamo avuto diverse occasioni ma loro sono stati bravi a sfruttare le loro, gli errori che abbiamo commesso sotto porta ci sono costati cari. Dopo il mio gol ce l'abbiamo messa tutta per pareggiare, ma mancava veramente poco. Ora abbiamo un po' di tempo per lavorare, torniamo a Verona delusi ma con la voglia di rifarci".