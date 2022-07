Djuric si presenta: “Il Verona mi ha voluto e ho deciso subito, sono un lottatore e non mollo mai”

L'attaccante: "A 32 anni mi alleno ancora per migliorare"

Redazione Hellas1903

Conferenza stampa di presentazione per Milan Djuric oggi a Primiero. Queste le parole dell'attaccante bosniaco.

"Il ds Marroccu mi ha voluto subito, quando ha saputo che non avrei continuato a Salerno abbiamo risolto la questione contrattuale molto velocemente. La fiducia della società mi ha convinto immediatamente, per me era il momento di una nuova sfida. Voglio ripagare questa fiducia fin da subito.

Approdo in una società molto ben organizzata, con bravi professionisti, voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obbiettivi. Se sono alto più di Cioffi? Non lo so, non abbiamo fatto la prova.

Per me gli allenamenti sono una sfida quotidiana per migliorare. Chi mi ha impressionato di più del gruppo? Credo che Miguel Veloso sia un grande aiuto sia in campo che fuori dal campo. Sono un grande lottatore? Sì, non mi tiro mai indietro. A 32 anni poi bisogna essere di esempio per i più giovani. Posso crescere da tutti i punti di vista.

L'anno scorso la cosa che più mi ha impressionato del Verona è stata la coesione del gruppo, che si notava giocandoci contro. Il pubblico del Bentegodi mi ha sempre impressionato, è sempre molto caloroso.

Il mio obbiettivo personale? Inserirmi il più velocemente possibile all'interno della squadra, assimilare i concetti del mister e dare il mio contributo segnando più gol dello scorso anno. Cercherò di ritagliarmi il mio spazio col lavoro negli allenamenti.

L'esperienza con la Salernitana dello scorso anno mi ha insegnato che non bisogna mollare mai ma crederci sempre".