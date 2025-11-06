hellas1903 news Donne e uomini del Verona, doppia sfida il 23 novembre al Bentegodi

Per la prima volta nel calcio italiano il doppio evento nello stesso giorno: Verona-Parma e Hellas Woman-Roma
Una prima volta storica per il calcio italiano. Domenica 23 novembre, calcio maschile e femminile si uniscono per dare vita a un evento unico: l'Hellas Verona apre le porte dello stadio Bentegodi all'Hellas Verona Women.

Le squadre di mister Paolo Zanetti e di mister Simone Bragantini scenderanno in campo una di seguito all'altra per disputare le rispettive partite di campionato contro Parma Res Donna Roma.

L'iniziativa, fortemente voluta dal Club gialloblù, vedrà l'applicazione di prezzi promozioni speciali ideate dalla società per offrire al pubblico la miglior esperienza possibile durante l'arco di entrambe le partite.

Questo sarà il programma dello speciale Double Header gialloblù:

  • Ore 12.30: Hellas Verona-Parma, 12a giornata Serie A Enilive 2025/26

  • Ore 14.45: Hellas Verona Women-Res Donna Roma, 10a giornata Serie B Femminile 2025/26

    • biglietti per assistere ai due match saranno in vendita dalla prossima settimanaonline sul sito hellasverona.it e su Ticketone, e in tutti i punti vendita Ticketone.

