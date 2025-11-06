Donne e uomini del Verona, doppia sfida il 23 novembre al Bentegodi

Per la prima volta nel calcio italiano il doppio evento nello stesso giorno: Verona-Parma e Hellas Woman-Roma

Una prima volta storica per il calcio italiano. Domenica 23 novembre , calcio maschile e femminile si uniscono per dare vita a un evento unico: l' Hellas Verona apre le porte dello stadio Bentegodi all' Hellas Verona Women .

Le squadre di mister Paolo Zanetti e di mister Simone Bragantini scenderanno in campo una di seguito all'altra per disputare le rispettive partite di campionato contro Parma e Res Donna Roma .

L'iniziativa, fortemente voluta dal Club gialloblù, vedrà l'applicazione di prezzi e promozioni speciali ideate dalla società per offrire al pubblico la miglior esperienza possibile durante l'arco di entrambe le partite.

Questo sarà il programma dello speciale Double Header gialloblù:

I biglietti per assistere ai due match saranno in vendita dalla prossima settimana, online sul sito hellasverona.it e su Ticketone, e in tutti i punti vendita Ticketone.