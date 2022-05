Ds Verona, si aspetta Marroccu ma si guarda anche altrove

Cellino rivendica un contratto col suo ds, Accardi rimane nell'agenda di Setti

Il braccio di ferro tra Cellino e Francesco Marroccu non dovrebbe protrarsi molto. Il patron del Brescia non accetta facilmente la più che probabile separazione dal suo direttore sportivo, e ieri ha fatto pubblicare una sua nota per ribadire che il dirigente è sotto contratto con il club lombardo (scadenza il 30 giugno) e che si è preso, dopo l'eliminazione ai playoff, dieci giorni di tempo per decidere.