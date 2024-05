Duda: “Tutto è nelle nostre mani. Tifosi splendidi”

Il giocatore slovacco: "Con il Torino come con la Fiorentina. Non guardiamo la classifica"

Intervistato dal "Corriere di Verona", il giocatore slovacco ha detto: "Con il Torino non possiamo perdere, la cosa migliore sarebbe vincere, affrontiamo la partita per riuscirci e poi vedremo. Serve metterci lo stesso sforzo e impegno che ci sono stati contro la Fiorentina.Noi non pensiamo a quello che non dobbiamo fare, ma pensiamo a quello che dobbiamo fare”.