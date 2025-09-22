Nella partita con la Juventus il Verona ha tirato 14 volte verso la porta avversaria, centrandola però in sole 4 occasioni. L'Hellas aumenta il numero di conclusioni, portando più giocatori al tiro, e questa è un'ottima notizia.
È un Verona che tira, la precisione va migliorata
È un Verona che tira, la precisione va migliorata
34 conclusioni verso la porta dei gialloblù nelle ultime due gare
Difetta ancora, però, la squadra gialloblù, in precisione. Dato confermato, visto che anche con la Cremonese i tentativi sono stati 20, con 9 in porta ma zero reti. I gol fatti in 4 gare sono solo due ed è la conseguenza di questo difetto nel colpire il bersaglio. Continuando così, tuttavia, la media non può che migliorare: il Verona sta cercando la porta molto più che nel recente passato, e ha più calciatori portati a farlo, su tutti Giovane e Orban, fermati con interventi decisivi sia da Audero che da Di Gregorio.
