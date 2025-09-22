È un Verona che tira, la precisione va migliorata

Nella partita con la Juventus il Verona ha tirato 14 volte verso la porta avversaria, centrandola però in sole 4 occasioni. L'Hellas aumenta il numero di conclusioni, portando più giocatori al tiro, e questa è un'ottima notizia.

Difetta ancora, però, la squadra gialloblù, in precisione. Dato confermato, visto che anche con la Cremonese i tentativi sono stati 20, con 9 in porta ma zero reti. I gol fatti in 4 gare sono solo due ed è la conseguenza di questo difetto nel colpire il bersaglio. Continuando così, tuttavia, la media non può che migliorare: il Verona sta cercando la porta molto più che nel recente passato, e ha più calciatori portati a farlo, su tutti Giovane e Orban, fermati con interventi decisivi sia da Audero che da Di Gregorio.