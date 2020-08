Ha firmato un contratto quinquennale con l’Hellas.

Arrivato dallo Zurigo, Kevin Rüegg rappresenta per il Verona un investimento per il presente e per il futuro.

Buona tecnica e tanta corsa, Rüegg è un laterale destro che può giocare lungo tutta la fascia. All’occorrenza, ha il passo per muovere anche sulla linea mediana.

Qui sotto, tratte da YouTube, le immagini di Rüegg in azione.