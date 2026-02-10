Andrias Edmundsson, al debutto in Serie A, ha offerto una prova di sostanza nel Verona con il Pisa, risultando il migliore dell'Hellas, venerdì al Bentegodi,
Edmundsson, il ct delle Fær Øer: “È un difensore forte, farà bene”
Del difensore, arrivato al Verona dai polacchi del Wisla Plock, ha parlato, intervistato da www.tuttomercatoweb.com, il ct delle Fær Øer, Eyðun Klakstein.
Il tecnico della nazionale di Edmundsson ha detto: "Andrias è prima di tutto un difensore molto abile. È alto e forte, ma anche molto mobile. È bravo nei duelli, sia aerei che a terra. E poi ha una qualità che non tutti hanno. Spesso, quando quando il gioco si fa duro, spunta fuori lui all'ultimo. Con un salvataggio, una scivolata, un piede messo lì. Poi Andrias è anche bravo con la palla al piede e in costante miglioramento sotto questo aspetto. E anche questo è necessario, perché nel calcio moderno un difensore non deve solo saper difendere, ma anche partecipare alla costruzione del gioco e all'attacco".
Poi: "La nostra gente è davvero felice per Andrias e orgogliosa di avere finalmente un giocatore in Serie A. Andrias gioca all'estero da quando aveva 16 anni è costantemente migliorato ed ha raggiunto livelli sempre più alti. Ora ha fatto un grande passo in uno dei cinque migliori campionati d'Europa. Naturalmente mi sono congratulato con lui e gli ho augurato il meglio per questa grande opportunità, e sono sicuro che farà bene".
