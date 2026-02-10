Edmundsson, il ct delle Fær Øer: “È un difensore forte, farà bene”

Il tecnico della nazionale di Edmundsson ha detto: "Andrias è prima di tutto un difensore molto abile. È alto e forte, ma anche molto mobile. È bravo nei duelli, sia aerei che a terra. E poi ha una qualità che non tutti hanno. Spesso, quando quando il gioco si fa duro, spunta fuori lui all'ultimo. Con un salvataggio, una scivolata, un piede messo lì. Poi Andrias è anche bravo con la palla al piede e in costante miglioramento sotto questo aspetto. E anche questo è necessario, perché nel calcio moderno un difensore non deve solo saper difendere, ma anche partecipare alla costruzione del gioco e all'attacco".